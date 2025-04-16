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16:23, 16 апреля 2025Россия

Появилось видео с места атаки дрона в районе АЗС в Курской области

Хинштейн показал видео с места атаки дрона в районе АЗС в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео с места атаки дрона на автомобиль, который находился в районе автомобильной заправочной станции (АЗС) в Курской области. Соответствующий ролик опубликовал врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

На кадрах видны обломки, лежащие около АЗС, а также сотрудники МЧС и пожарные автомобили.

«Уважаемые жители, враг не оставляет попыток разрушить нашу инфраструктуру и причинить вред людям. Пожалуйста, будьте крайне осмотрительными и соблюдайте все меры безопасности!» — подписал видео чиновник.

О произошедшей в Рыльске атаке ранее сообщал Хинштейн. По его словам, машина полностью сгорела, пострадавших при ударе украинского беспилотного летательного аппарата нет.

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