Раскрыты подробности о расправившемся с мужчиной киллере в костюме химзащиты

В Ленобласти задержан киллер, который в костюме химзащиты убил мужчину в Туапсе

В Ленинградской области задержан киллер, который в костюме химзащиты расправился с мужчиной в Туапсе. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, им оказался знакомый 46-летнего жителя поселка Дзеберкой, который воевал с пострадавшим. В апреле тот предложил фигуранту расправиться с оппонентом, а взамен пообещал легковой автомобиль. Отмечается, что заказчик сам нашел ружье. После выполнения заказа исполнителем он сбежал в Ленинградскую область.

Сейчас оба фигуранта находятся в СИЗО.

О преступлении стало известно 11 апреля.