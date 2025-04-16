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12:33, 16 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о расправившемся с мужчиной киллере в костюме химзащиты

В Ленобласти задержан киллер, который в костюме химзащиты убил мужчину в Туапсе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Ленинградской области задержан киллер, который в костюме химзащиты расправился с мужчиной в Туапсе. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, им оказался знакомый 46-летнего жителя поселка Дзеберкой, который воевал с пострадавшим. В апреле тот предложил фигуранту расправиться с оппонентом, а взамен пообещал легковой автомобиль. Отмечается, что заказчик сам нашел ружье. После выполнения заказа исполнителем он сбежал в Ленинградскую область.

Сейчас оба фигуранта находятся в СИЗО.

О преступлении стало известно 11 апреля.

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