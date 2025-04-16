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06:39, 16 апреля 2025Бывший СССР

Разведчик рассказал о жалобах ВСУ и просьбах о помощи из-за российских дронов

ВСУ в Харьковской области жалуются и просят подмогу из-за активности БПЛА ВС РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Операторы БПЛА ВС России настолько активно работают в зоне боевых действий неподалеку от Старицы в Харьковской области, что командованиие Вооруженных силы Украины (ВСУ) постоянно получает жалобы от бойцов и просьбы прислать подкрепление. Об этом заявил разведчик 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север», передает РИА Новости.

«По нашим разведданным, противник, который находится в районе населенного пункта Старица, жалуется на активную работу наших расчетов БПЛА. Просят нарастить резервы, дать подкрепление», — указал собеседник агентства.

По его словам, российские военнослужащие часто перехватывают радиосообщения украинских военных на этом участке фронта просьбами прислать помощь для сопротивления российским дроноводам.

«То есть они (российские операторы БПЛА — прим. «Ленты.ру») противника настолько закошмарили FPV-шками, что противник жалуется, что ему сейчас очень трудно», — заключил разведчик.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ стали терять больше БПЛА на харьковском направлении. В частности, в районе Липцов и Волчанска потери украинских тяжелых дронов увеличились вдвое — их ликвидируют более дешевыми легкими беспилотниками.

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