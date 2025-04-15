Марочко сообщил о больших потерях тяжелых дронов у ВСУ на одном направлении

Марочко: ВСУ стали терять больше дронов на харьковском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали терять больше дронов на харьковском направлении. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, в районе Липцов и Волчанска потери тяжелых дронов ВСУ увеличились вдвое. Основная причина — их ликвидируют более дешевыми легкими беспилотниками.

Эксперт уточняет, что главной проблемой среди командования подразделений ВСУ остается «охота ВС РФ за тяжелыми гексокоптерами».

Ранее Андрей Марочко сообщил, что за прошедшую неделю в ходе боев в Луганской народной республике (ЛНР) ВСУ потеряли более шести тысяч единиц пехоты. «Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили более 6 015 украинских боевиков и наемников — на 625 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», — рассказал он.