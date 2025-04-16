Россия и США могут заключить крупную торговую сделку. В Москве раскрыли, на что хотят обменять свои замороженные резервы

Bloomberg: РФ планирует купить самолеты Boeing в обмен на замороженные активы

В рамках нынешних переговоров Россия сделала США несколько предложений, в том числе о продаже гражданских самолетов Boeing. В ответ на это Москва готова уступить часть замороженных активов. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с вопросом, пишет Bloomberg.

Как уточняется, подобный обмен не считается условием для перемирия на Украине. Но все-таки это один из важнейших моментов, на который рассчитывает Москва после прекращения специальной военной операции (СВО) в рамках ослабления западных санкций.

У российских переговорщиков есть понимание, что о самолетах не может быть и речи до тех пор, как не закончится конфликт. Также представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз в комментарии Bloomberg исключил возможность каких-то экономических соглашений с Россией до прекращения огня.

В общей сложности замороженные активы России в США оцениваются в пять миллиардов долларов. Их хватит на десятки лайнеров.

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Boeing может восстановить связи с Россией после 2022 года

Boeing прекратил работать с Россией после начала СВО на Украине. Речь идет как о продаже новых самолетов, так и о поставках любых деталей для переданных бортов. Также сейчас самолеты не поддерживаются в техническом плане.

Тем не менее сейчас американская корпорация испытывает финансовые проблемы, а тарифная политика президента США Дональда Трампа может лишить ее больших контрактов. Пекин приказал китайским авиакомпаниям остановить закупку Boeing, а крупнейший лоукостер Европы — Ryanair — не исключил перенос поставок 25 самолетов на неопределенный срок. На фоне этого вариант с Россией может заинтересовать корпорацию.

В феврале первый вице-премьер РФ Денис Мантуров также счел возможным возобновление сотрудничества с авиапроизводителем Boeing. Американская компания тоже заявила о намерении снова начать закупку российского титана.

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Россия хотела заменить иностранные самолеты на отечественные модели

На фоне западных санкций Россия с 2022 года работает над программой по замещению иностранных лайнеров и самолетов малой авиации на собственные. Предполагается, что Boeing и Airbus сменят SJ-100 (импортозамещенная версия SSJ-100), МС-21, Ту-214 и Ил-96-300. При этом в мае прошлого года сроки производства всех моделей были продлены.

Ни один из новых самолетов пока не совершил первого полета в комплектации, что предназначена для поставок в авиакомпании. Также выпуск Ту-214 — модернизированной версии еще советского самолета — отстает от графика. По данным СМИ, в попытке импортозамещения и масштабирования производства производитель начал сталкиваться с нехваткой инженеров.

Очередная корректировка программы развития гражданской авиации намечена на конец года. К тому моменту правительство ожидает большей определенности в вопросе сертификации самолетов.