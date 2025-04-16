Россиянам назвали подешевевшие автомобили

«Автостат»: В России подешевели модели брендов Chery, Dongfeng, BAIC и Exeed

В первой половине апреля 2025 года в России подешевели ряд моделей китайских брендов. Об этом сообщает «Автостат».

Подобная динамика затронула, в частности, автомобили концерна Chery. Стоимость кроссовера Tiggo 4 стала меньше на 60-140 тысяч рублей, или на 2,2-5,9 процента. Актуальная цена этот автомобиля в России сейчас составляет 2,24-2,62 миллиона рублей. В свою очередь, Tiggo 4 Pro в комплектации Action MT потерял в стоимости 20 тысяч (минус процент) и обойдется покупателям в 1,95 миллиона. Кроссовер Tiggo 7 PRO Max подешевел на 15-240 тысяч, до 2,68-3,36 миллиона.

Компания Dongfeng понизила стоимость пикапа DF6 в начальной версии Comfort на 50 тысяч, или на 1,9 процента. Сейчас стоимость этого автомобиля в России составляет 2,6 миллиона рублей. Эта же машина в комплектации Premium подешевела на 200 тысяч (минус 1,3 процента), до 2,49 миллиона. Стоимость кроссовера DFSK 500 упала на 13,6 процента, примерно до 1,9 миллиона рублей, а DFSK ix7 — на 16,7 процента, почти до 3 миллионов.

У марки BAIC дешевле стали кроссоверы X55 и X75. Их стоимость сократилась до 1,96-2,13 миллиона и 2,37-2,94 миллиона рублей соответственно. Компания Exeed понизила цену кроссовера RX в комплектации Premium на 100 тысяч (минус 1,9 процента). Теперь стоимость этого внедорожника составляет 5,24 миллиона рублей.

В марте 2025 года в России подешевели Exeed VX, RX в версии Flagship и кросс-хэтчбек Solaris KRX в комплектации Prestige. Схожую динамику продемонстрировали машины брендов BAIC, Dongfeng, Belgee, Geely и Knewstar. В наибольшей степени снизилась стоимость кроссовера Dongfeng DFM 580. Цена на этот автомобиль упала на 24 процента, до 1,899 миллиона рублей.