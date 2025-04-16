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15:31, 16 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин создал сайт для покупок из-за рубежа и похитил у клиентов десятки миллионов

Петербуржец похитил 20 млн рублей с помощью сайта для покупок из-за границы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Сотрудники полиции задержали жителя Санкт-Петербурга, который создал сайт для покупки товаров с доставкой из-за рубежа и похитил с его помощью больше 20 миллионов рублей у клиентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, мужчина создал сайт, где продавались предметы интерьера и бытовая техника, и опубликовал в сети положительные отзывы на работу интернет-магазина, чтобы привлечь еще больше клиентов. В итоге, когда покупатели оставляли заявки на товар и вносили предоплату, злоумышленник якобы менял сроки отгрузки, но так и не доставлял обещанное.

Вскоре обманутые люди обратились в полицию. Предварительно, по такой схеме мужчина мог похитить больше 20 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее студентка из Благовещенска поверила мошенникам, представившимся сотрудниками института, и перевела им больше десяти миллионов рублей.

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