Россиянин создал сайт для покупок из-за рубежа и похитил у клиентов десятки миллионов

Сотрудники полиции задержали жителя Санкт-Петербурга, который создал сайт для покупки товаров с доставкой из-за рубежа и похитил с его помощью больше 20 миллионов рублей у клиентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным Волк, мужчина создал сайт, где продавались предметы интерьера и бытовая техника, и опубликовал в сети положительные отзывы на работу интернет-магазина, чтобы привлечь еще больше клиентов. В итоге, когда покупатели оставляли заявки на товар и вносили предоплату, злоумышленник якобы менял сроки отгрузки, но так и не доставлял обещанное.
Вскоре обманутые люди обратились в полицию. Предварительно, по такой схеме мужчина мог похитить больше 20 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее студентка из Благовещенска поверила мошенникам, представившимся сотрудниками института, и перевела им больше десяти миллионов рублей.