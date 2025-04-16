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14:01, 16 апреля 2025Силовые структуры

Аферисты похитили миллионы у российской студентки под видом сотрудников института

В Благовещенске студентка поверила мошенникам и лишилась 10,5 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Студентка из Благовещенска поверила мошенникам, представившимся сотрудниками института, и перевела им больше десяти миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Амурской области.

По словам девушки, аферист, представившийся работником вуза, позвонил ей в конце марта и попросил зарегистрироваться на одном из сайтов для прохождения теста. Для этого ей нужно было продиктовать код из СМС, что она и сделала. После этого на телефон потерпевшей стали поступать звонки от неизвестных — те уверяли, что все деньги студентки под угрозой и их срочно нужно перевести на «безопасный» счет.

Девушка исполнила все требования мошенников и в итоге лишилась 10,5 миллиона рублей. Деньги она переводила со своих счетов и банковского счета отца.

Ранее в Санкт-Петербурге мошенники похитили у контр-адмирала и доктора наук более десяти миллионов рублей.

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