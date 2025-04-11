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08:46, 11 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе у доктора наук аферисты похитили более 10 миллионов рублей

В Петербурге мошенники похитили у контр-адмирала и доктора наук более 10 млн руб
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге мошенники похитили у контр-адмирала и доктора наук более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Конкретно.ру» в Telegram-канале.

По данным издания, 10 апреля в службу 112 позвонила сотрудница банка, которая сообщила, что в отношении 95-летнего мужчины совершаются мошеннические действия. Он снял со счета несколько миллионов рублей.

Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что пенсионер возле своего дома передал неизвестным четыре миллиона рублей, 19 тысяч долларов и 51,5 тысячи евро. В марте ему позвонили якобы сотрудники силовых структур и убедили задекларировать накопления. Общий ущерб составил 10 миллионов 350 тысяч рублей.

Пострадавшим оказался ученый в области энергетических установок и бывший контр-адмирал. Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее сообщалось, что бывшего руководителя фирмы застройщика осудили за мошенничество на 2,3 миллиарда рублей.

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