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07:51, 16 апреля 2025Путешествия

Сотни российских туристов расселили в другие отели в Хургаде из-за аварии

Более 300 российских туристов переселили в другие отели из-за антисанитарии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Более трехсот российских туристов экстренно расселили в другие отели из-за антисанитарии и отсутствия электричества в египетском отеле. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Накануне туристов, прилетевших отдыхать с «Библио-Глобус», Pegas Touristik и Anex Tour, заселили в отель White Valley Palace в Хургаде. По словам очевидцев, заведение было совершенно не готово к открытию сезона.

В частности, свет отключали минимум на восемь часов, в отеле периодически не работал Wi-Fi, а в номерах не убирались. Кроме того, в кафетерии было много грязной посуды и следов от еды.

Путешественники написали в свои компании жалобы с требованием о переселении. Туристов сегодня ночью экстренно отправили на семи автобусах по разным отелям ближе к 00:30. Сотрудники White Valley Palace проблем в состоянии отеля не увидели. Отмечается, что на месте приехала туристическая полиция Хургады.

Ранее путешественник установил скрытую камеру в отеле и с ее помощью разоблачил сотрудника, который вломился к нему в номер. Блогер отдыхал в гостинице Амстердама. Камера сняла, как служащий отеля с помощью ключа проник к постояльцу и начал рыться в его вещах.

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