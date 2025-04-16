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09:49, 16 апреля 2025Силовые структуры

Стали известны подробности про готовившего теракт против российского депутата агента Киева

ФСБ: Задержанный в ЛНР агент Киева лично подбирал объекты для диверсий
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Задержанный украинский агент, готовивший теракт в отношении депутата Народного совета Луганской народной республики (ЛНР), лично подбирал объекты для диверсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

На допросе мужчина рассказал, что он сам забирал взрывные устройства и детонаторы к ним, которые передавали кураторы. Кроме того, он организовывал тайники. У жителя ЛНР было более десяти схронов. Также агенты Киева просили мужчину подбирать объекты для совершения разведывательно-диверсионных актов.

Иногда задержанный сообщал кураторам о передвижении военной техники Российской армии.

Задержание жителя ЛНР попало на видео. Возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена»), статье 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и пункту «а» части 3 статьи 222.1 («Приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств») УК РФ.

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