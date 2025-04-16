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09:39, 16 апреля 2025Силовые структуры

Задержание готовившего теракт против российского депутата агента попало на видео

ФСБ показала видео задержания в ЛНР агента, готовившего теракт против депутата
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала видео задержания украинского агента, готовившего теракт в отношении депутата Народного совета Луганской народной республики (ЛНР). Запись опубликовал ТАСС.

На кадрах силовики с оружием бегут к подозреваемому, кладут его лицом в пол и надевают на него наручники. Затем мужчину сажают в служебное авто, чтобы отвезти на допрос. Агент признает вину и дает показания.

По данным ведомства, задержанный хотел забрать из схрона взрывчатые вещества и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В этот момент его поймали сотрудники ФСБ. Выяснилось, что житель ЛНР общался с представителем украинской разведки, прошел несколько этапов обучения диверсионной деятельности и участвовал в оборудовании тайников.

Возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена»), статье 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и пункту «а» части 3 статьи 222.1 («Приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств») УК РФ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 25-летнего жителя Башкирии, собравшегося воевать на стороне украинских террористов.

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