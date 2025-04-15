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17:39, 15 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин отправился воевать на Украину и попался ФСБ

ФСБ задержала жителя Башкирии, собравшегося воевать за Украину
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетНаселение России:

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали 25-летнего жителя Башкирии, собравшегося воевать на стороне украинских террористов. Об этом РИА Новости сообщили в республиканском управлении ведомства.

По данным российской спецслужбы, житель села Михайловка с населением 11 тысяч человек в январе на сайте украинской террористической организации, чья деятельность запрещена в России, заполнил анкету о вступлении в ее состав. Он отправил свои паспортные данные и получил указание о пересечении границы с Украиной.

Молодой человек купил билет на поезд до Москвы, а затем на самолете собирался через третьи страны добраться до Украины, однако по пути попался ФСБ. С санкции суда его арестовали. Он признал вину и стал сотрудничать со следствием.

Ранее сообщалось, что в Магадане городской суд приговорил местного жителя к 6,5 года лишения свободы за призывы к теракту в России.

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