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11:07, 15 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин призывал совершать теракты в России и получил 6,5 года лишения свободы

В Магадане мужчину осудили на 6,5 года за призывы к теракту в России
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Магадане городской суд приговорил местного жителя к 6,5 года лишения свободы за призывы к теракту в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Как отмечается, фигурант призывал совершать теракты в интересах Украины.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из административных зданий в Москве. Задержан ранее судимый мужчина 1972 года рождения. У него изъято мощное самодельное взрывное устройство (СВУ). Он был завербован спецслужбами Украины в феврале этого года. В их интересах он изъял из тайника СВУ с часовым механизмом и планировал подорвать его в местах массового скопления людей. Свою вину он признал и сейчас сотрудничает со следствием.

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