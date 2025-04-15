Россиянин призывал совершать теракты в России и получил 6,5 года лишения свободы

В Магадане мужчину осудили на 6,5 года за призывы к теракту в России

В Магадане городской суд приговорил местного жителя к 6,5 года лишения свободы за призывы к теракту в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Как отмечается, фигурант призывал совершать теракты в интересах Украины.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из административных зданий в Москве. Задержан ранее судимый мужчина 1972 года рождения. У него изъято мощное самодельное взрывное устройство (СВУ). Он был завербован спецслужбами Украины в феврале этого года. В их интересах он изъял из тайника СВУ с часовым механизмом и планировал подорвать его в местах массового скопления людей. Свою вину он признал и сейчас сотрудничает со следствием.