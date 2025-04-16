Стало известно о ликвидации сооснователя «Правого сектора» при прорыве под Белгородом

Военкор Поддубный: При прорыве под Белгородом ликвидирован боевик Малкович

При попытке прорыва под Белгородом ликвидирован украинский боевик Василий Малкович с позывным Хорват. Об этом стало известно из публикации российского военного корреспондента Евгения Поддубного в Telegram.

Как рассказал Поддубный, Малкович являлся сооснователем группировки «Правый сектор» (запрещена в России как террористическая и экстремистская). Журналист отметил, что Хорват готовил боевиков со времен Майдана, участвовал в водной и энергетической блокаде Крыма, а его руки «по локоть в крови».

«Преступлений, совершенных этим идейным неонацистом, наберется на несколько томов», — прокомментировал ликвидацию боевика военкор. Поддубный добавил, что Малкович также причастен к рейдерским захватам и похищениям людей.

Днем ранее сообщалось о новых попытках групп украинских войск прорваться через границу в Белгородской области. Отражают атаки противника 128-я ОМСБр, а также подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса.