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18:57, 16 апреля 2025Россия

Стало известно о ликвидации сооснователя «Правого сектора» при прорыве под Белгородом

Военкор Поддубный: При прорыве под Белгородом ликвидирован боевик Малкович
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

При попытке прорыва под Белгородом ликвидирован украинский боевик Василий Малкович с позывным Хорват. Об этом стало известно из публикации российского военного корреспондента Евгения Поддубного в Telegram.

Как рассказал Поддубный, Малкович являлся сооснователем группировки «Правый сектор» (запрещена в России как террористическая и экстремистская). Журналист отметил, что Хорват готовил боевиков со времен Майдана, участвовал в водной и энергетической блокаде Крыма, а его руки «по локоть в крови».

«Преступлений, совершенных этим идейным неонацистом, наберется на несколько томов», — прокомментировал ликвидацию боевика военкор. Поддубный добавил, что Малкович также причастен к рейдерским захватам и похищениям людей.

Днем ранее сообщалось о новых попытках групп украинских войск прорваться через границу в Белгородской области. Отражают атаки противника 128-я ОМСБр, а также подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса.

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