Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:56, 15 апреля 2025Россия

Стало известно о новых попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область

РИА: Группы ВСУ пытаются пересечь границу Белгородской области, их уничтожают
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают новые попытки прорваться через российскую границу в Белгородскую область, но безуспешно. Они уничтожаются еще на подступе к границе, об этом РИА Новости сообщил источник в группировке войск «Север» ВС РФ.

«На ряде участков госграницы близ населенного пункта Поповка 128-я ОМСБр постоянно отражает наступление групп ВСУ. То есть они не оставляют попыток пересечь нашу госграницу», — подчеркнул собеседник агентства. По его словам, по противнику отрабатывают в том числе подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса.

Ранее военный обозреватель «Царьграда» Владислав Шлепченко назвал попытку прорыва ВСУ, совершенную в Белгородской области 15 апреля, беспощадной мясорубкой. Он подчеркнул, что она не имела никаких оперативных перспектив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве допустили целенаправленную утечку информации перед ударом России по Сумам

    Губерниев прокомментировал запрет на право баллотироваться на пост главы ФЛГР

    Россиянам назвали способы улучшить шумоизоляцию в квартире

    Опубликовано видео ударов по ВСУ авиабомбами с новым модулем «Комета»

    Жена спасла украинца от ТЦК

    Стало известно о новых попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область

    Минэнерго Украины высказалось об отказе Болгарии продавать атомные реакторы

    В Госдуме высказались о заявлении Фицо про парад 9 мая в Москве

    В Белом доме прокомментировали перспективы экономического партнерства с Россией

    ЕС пригрозил Сербии отказом в членстве из-за планов Вучича посетить парад 9 мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости