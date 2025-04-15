РИА: Группы ВСУ пытаются пересечь границу Белгородской области, их уничтожают

Группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают новые попытки прорваться через российскую границу в Белгородскую область, но безуспешно. Они уничтожаются еще на подступе к границе, об этом РИА Новости сообщил источник в группировке войск «Север» ВС РФ.

«На ряде участков госграницы близ населенного пункта Поповка 128-я ОМСБр постоянно отражает наступление групп ВСУ. То есть они не оставляют попыток пересечь нашу госграницу», — подчеркнул собеседник агентства. По его словам, по противнику отрабатывают в том числе подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса.

Ранее военный обозреватель «Царьграда» Владислав Шлепченко назвал попытку прорыва ВСУ, совершенную в Белгородской области 15 апреля, беспощадной мясорубкой. Он подчеркнул, что она не имела никаких оперативных перспектив.