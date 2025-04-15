Шлепченко: Ситуация в Белгородской области пошла по пути беспощадной мясорубки

Попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершенную в Белгородской области 15 апреля, назвали беспощадной мясорубкой. Так действия события в приграничном регионе охарактеризовал военный обозреватель «Царьграда» Владислав Шлепченко.

«Ситуация в Белгородской области, как мы и прогнозировали, пошла по пути плацдарма в Крынках, то есть тупой беспощадной "мясорубки", не имеющей каких-либо оперативных перспектив», — сказал он.

Около 50 бойцов ВСУ пошли на прорыв границы Белгородской области в направлении населенного пункта Демидовка. В результате прорыв на российскую территорию был предотвращен, все украинские военные ликвидированы.

Кроме того, ВС России артиллерией и FPV-беспилотниками уничтожили инженерную машину (такие используют для прорыва оборонительных заграждений, в том числе линий так называемых зубов дракона), две единицы бронетехники.