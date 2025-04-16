Стало известно о неохотном обсуждении в США помощи Украине

Bloomberg: США неохотно обсуждают вклады в будущий фонд реконструкции Украины

США неохотно обсуждают тему вкладов в будущий «Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины» и стараются откладывать дискуссии, связанные с этим вопросом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа по-прежнему неохотно обещает будущие инвестиции в фонд, представляющие собой ключевой интерес Киева в любой подобной сделке, и откладывает этот вопрос для обсуждения», — говорится в материале.

Вместо этого американские чиновники продолжают настаивать на том, что военную помощь США Украине можно рассматривать как вклад Вашингтона в фонд.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что соглашение по ресурсам между США и Украиной может быть подписано на этой неделе. По его словам, Киев выступил с встречным предложением по сделке на выходных, и переговоры все еще продолжаются.