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10:41, 16 апреля 2025Мир

Стало известно о неохотном обсуждении в США помощи Украине

Bloomberg: США неохотно обсуждают вклады в будущий фонд реконструкции Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США неохотно обсуждают тему вкладов в будущий «Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины» и стараются откладывать дискуссии, связанные с этим вопросом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа по-прежнему неохотно обещает будущие инвестиции в фонд, представляющие собой ключевой интерес Киева в любой подобной сделке, и откладывает этот вопрос для обсуждения», — говорится в материале.

Вместо этого американские чиновники продолжают настаивать на том, что военную помощь США Украине можно рассматривать как вклад Вашингтона в фонд.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что соглашение по ресурсам между США и Украиной может быть подписано на этой неделе. По его словам, Киев выступил с встречным предложением по сделке на выходных, и переговоры все еще продолжаются.

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