Троих членов «Азова» осудили за обстрел укрывшихся в зернохранилище жителей Мариуполя

Суд дал до 24 лет троим членам нацбатальона «Азов» за обстрел жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил троих членов запрещенного в России украинского нацбатальона «Азов» к срокам от 23 лет 9 месяцев до 24 лет лишения свободы за обстрел укрывшихся в зернохранилище жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили Следственном комитете России.

Подсудимые — военнослужащие Национальной гвардии Украины старшие солдаты Владислав Ручка, Андрей Ярошинский и Дмитрий Игнатенко признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и убийстве по мотивам идеологической и политической ненависти.

Суд установил, что в марте 2022 года украинские солдаты вместе с сослуживцами Андреем Барским и Юрием Дмитриевым по приказу командования обстреляли из миномета зернохранилище, где прятались жители Мариуполя. В результате погиб мужчина.

Суд заочно осудил Дмитриева к 24,5 года лишения свободы, Барского — к 24 годам в колонии строгого режима. Оба объявлены в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 23 участникам нацбатальона «Азов» за военные преступления в ДНР.