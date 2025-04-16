Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:08, 16 апреля 2025Силовые структуры

Троих членов «Азова» осудили за обстрел укрывшихся в зернохранилище жителей Мариуполя

Суд дал до 24 лет троим членам нацбатальона «Азов» за обстрел жителей Мариуполя
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил троих членов запрещенного в России украинского нацбатальона «Азов» к срокам от 23 лет 9 месяцев до 24 лет лишения свободы за обстрел укрывшихся в зернохранилище жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили Следственном комитете России.

Подсудимые — военнослужащие Национальной гвардии Украины старшие солдаты Владислав Ручка, Андрей Ярошинский и Дмитрий Игнатенко признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и убийстве по мотивам идеологической и политической ненависти.

Суд установил, что в марте 2022 года украинские солдаты вместе с сослуживцами Андреем Барским и Юрием Дмитриевым по приказу командования обстреляли из миномета зернохранилище, где прятались жители Мариуполя. В результате погиб мужчина.

Суд заочно осудил Дмитриева к 24,5 года лишения свободы, Барского — к 24 годам в колонии строгого режима. Оба объявлены в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 23 участникам нацбатальона «Азов» за военные преступления в ДНР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан бывший губернатор Курской области. Что известно о его деле?

    Петербург побил температурный рекорд 105-летней давности

    Сотрудник авиакомпании продавал свои льготные авиабилеты на eBay за десятки тысяч рублей

    В Гагаузии начался митинг в поддержку главы автономии

    В заповеднике Приморья заметили Дракулу

    Захарова призвала обвинявших Россию встать на колени перед всем миром

    Россиянам назвали способ найти клад

    Россияне пострадали при атаках дронов ВСУ в российском регионе

    Илон Маск предложил матери своего ребенка 15 миллионов долларов и получил отказ

    Популярная ведущая расстегнула перед камерой надетую на голое тело кофту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости