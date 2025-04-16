ТАСС: Умер поэт Константин Кедров

Умер советский и российский поэт и литературный критик Константин Кедров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского союза писателей.

Ему было 82 года. В пресс-службе уточнили, что поэт ушел из жизни после продолжительной болезни. Отпевание пройдет 18 апреля в храме «Большое Вознесение» у Никитских ворот, а прощание состоится в тот же день в Центральном доме литераторов.

Кедров, который родился в 1942 году в Рыбинске, является автором более 25 книг, среди которых сборники стихотворений и пьес. В 2023 году в Москве открыли Центр поэзии Константина Кедрова, музей-квартиру, расположенную в Доме Нирнзее.