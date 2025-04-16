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17:45, 16 апреля 2025Мир

В Германии раскритиковали решение не допустить Россию на юбилей Победы над нацизмом

Депутат ФРГ Людерс раскритиковал решение не допустить РФ на юбилей Победы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Решение не допустить представителей России на празднования в честь 80-летнего юбилея Победы над нацизмом в Берлине является недопустимым. С такой критикой выступил председатель партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) ландтага федеральной земли Бранденбург Нильс-Олаф Людерс, его цитирует РИА Новости.

«Это с дипломатической точки зрения, осторожно выражаясь, не очень дружественный акт по отношению к потомкам людей, которые здесь похоронены», — заявил депутат.

Ранее немецкая газета Bild написала, что Россия продемонстрирует реальные боевые возможности своей армии на параде Победы 9 мая.

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