В Германии раскритиковали решение не допустить Россию на юбилей Победы над нацизмом

Депутат ФРГ Людерс раскритиковал решение не допустить РФ на юбилей Победы

Решение не допустить представителей России на празднования в честь 80-летнего юбилея Победы над нацизмом в Берлине является недопустимым. С такой критикой выступил председатель партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) ландтага федеральной земли Бранденбург Нильс-Олаф Людерс, его цитирует РИА Новости.

«Это с дипломатической точки зрения, осторожно выражаясь, не очень дружественный акт по отношению к потомкам людей, которые здесь похоронены», — заявил депутат.

Ранее немецкая газета Bild написала, что Россия продемонстрирует реальные боевые возможности своей армии на параде Победы 9 мая.