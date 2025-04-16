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01:52, 16 апреля 2025Бывший СССР

В Раде раскрыли стремление Зеленского переложить на Европу покупку Patriot у США

Депутат Рады Скороход: Зеленский надеется, что ЕС оплатит покупку у США Patriot
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Heikki Saukkomaa / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, заявляя о готовности купить у США системы Patriot и другое оружие, надеется переложить оплату за него на Европу. Такое мнение выразила депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

Так она прокомментировала заявление украинского лидера о том, что республика готова заплатить Соединенным Штатам 15 миллиардов долларов за десять зенитных ракетных комплексов Patriot, но Вашингтон не хочет их продавать.

«Я думаю, нужно иначе трактовать слова Зеленского "готовы покупать": то есть европейцы заплатят, исходя из его логики, европейцы заплатят за ракеты ПВО для Украины. Ну, а мы европейцев уже спросили?» — высказалась парламентарий. Она подчеркнула, что сейчас в государственном бюджете наблюдается дефицит, он не справится с нагрузкой в виде покупки вооружений.

Ранее экс-директор по Восточной Европе и Украине в Совете нацбезопасности в администрации экс-президента Джо Байдена Дэвид Шимер заявил, что с возвращением Дональда Трампа на пост президента США закончилась эпоха американской помощи Украине. Он подчеркнул, что новая администрация до сих пор не одобрила ни одного пакета помощи республике.

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