В России предложили ввести новый выходной день

Представитель РПЦ Кипшидзе: Нужно подумать о выходном в первый день после Пасхи

В России стоит подумать над введением нового выходного дня, который будет ежегодно приходиться на понедельник после празднования Пасхи. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, его цитирует РИА Новости.

«Сейчас один из депутатов Государственной Думы обратился в региональные органы власти, к губернаторам с предложением тоже сделать хотя бы первый день пасхальной недели выходным. Я думаю, что это предложение как минимум заслуживает рассмотрения», — сказал представитель РПЦ.

Он добавил, что такое решение имеет исторические, религиозные и культурные предпосылки. Практика одного или двух выходных на пасхальной неделе сохранилась в некоторых европейских странах, добавил Кипшидзе.

В РПЦ хотели бы, чтобы предложенный выходной в России не превратился в праздник, когда люди едят шашлыки. В этот день люди должны осознать значение праздника Пасхи и понять, что он не менее значим, чем Новый год.

Ранее с аналогичным предложением выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он направил к главам всех регионов предложение ввести дополнительные выходные в честь Пасхи и дня Святой Троицы.