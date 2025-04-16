Воевавший в Чечне участник СВО полгода не мог получить выплаты после ранения

Депутат Иванов: Воевавший в Чечне участник СВО полгода не мог получить выплаты

Воевавший в Чечне участник специальной военной операции (СВО) на Украине полгода не мог получить выплаты после ранения. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

Как рассказал парламентарий, ветеран боевых действий в Чечне был награжден Орденом Мужества. Тогда он получил ранение и едва не лишился ноги, но в 2022 году, с началом СВО подписал контракт с Минобороны и вновь отправился на передовую.

В августе 2024 года военнослужащий был ранен в зоне СВО. «Тяжелейшее минно-взрывное ранение. И снова нога. Все навыворот, порваны нервы. Лечился, с костылем, через боль ездил по госпиталям, дождался операции», — рассказал Иванов.

С его слов, ногу бойцу удалось сохранить, однако после операции на полгода затянулась эпопея с перечислением единовременной и страховых выплат по ранению. Кроме того, по возвращению в воинскую часть после длительного лечения россиянин оказался выведен за штат, и его довольствие урезали до «голого оклада» в размере около 40 тысяч рублей. При этом с возвращением в штат возникли затруднения, якобы из-за отсутствия справки военно-врачебной комиссии.

Добиться решения вопроса удалось после обращения в военную прокуратуру. «Надзорное ведомство подтвердило факт нераспорядительности должностных лиц. Нарушения устраняются», — заключил Иванов.

Ранее житель Свердловской области ушел на передовую, но его не признали участником специальной военной операции и оставили без выплат его семью. Сообщалось, что это далеко не первый случай, когда близкие военнослужащего в течение двух-трех месяцев после его убытия на фронт не могут получить справку о том, что их муж или сын является участником СВО.