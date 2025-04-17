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19:02, 17 апреля 2025Из жизни

Бульдог выступил на заседании Сената и попал на видео

Бульдог дал показания для протокола Сената США и попал на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Собака сенатора Джима Джастиса выступила вместе с ним на заседании комитета Сената США, посвященном вопросам энергетики. Об этом сообщает New York Post.

Во время встречи комитета Джастис решил предоставить слово своему английскому бульдогу по кличке Бейбидог. Он посадил его на колени и придвинул к нему микрофон. Пока Бейбидог громко дышала и облизывалась, сенатор сказал, что она выполняет очень важную функцию — очеловечивает людей вокруг и дарит им улыбки. Выступление Джастиса и Бейбидог попало на видео.

По словам Джастиса, он никогда не планировал заводить бульдога. Бейбидог попала к нему случайно и полюбила его, как и он ее. «Богат ты или беден, ребенок ты или взрослый, или, не дай Бог, республиканец или демократ, она все равно любит тебя», — объяснил сенатор. После этой речи председатель комитета Майк Ли заявил, что показания бульдога войдут в протокол встречи.

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Пятилетняя Бейбидог не первый раз появляется на политических мероприятиях. Она прославилась после появления на Национальном съезде Республиканской партии в 2024 году. С тех пор у нее есть собственные аккаунты в социальных сетях. Джастис даже в шутку называет ее 101-м сенатором США.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер прервал брифинг с журналистами из-за огромного таракана на стене. Таракана устранили через пару минут: на видео был слышен звук хлопка, затем раздались аплодисменты.

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