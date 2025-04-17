Европа потребовала от США доказательств серьезного настроя России на мир

Bloomberg: Европа потребовала от США доказательств настроя России на мир

Представители стран Европы в ходе встречи по Украине в Париже потребовали от делегации США доказательств настроя России на достижение мира. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейские чиновники хотели, чтобы американская сторона представила доказательства того, что [президент России Владимир] Путин серьезно настроен на переговоры о безоговорочном прекращении огня», — приводит издание слова неназванного высокопоставленного чиновника.

По данным собеседника агентства, чиновники стран Евросоюза также хотели узнать, какие действия предпримут США, если Россия не согласится на предложения по прекращению конфликта. Они также пытались убедить Вашингтон в необходимости ужесточить позицию в отношении Москвы, в том числе посредством «масштабного» пакета санкций.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе визита в Париж намерен достичь выработки решений по урегулированию конфликта на Украине.