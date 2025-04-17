Глава МИД Великобритании обсудит Украину с Рубио и Уиткоффом

Telegraph: Лэмми присоединится к переговорам по Украине с Рубио и Уиткоффом

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми присоединится к переговорам по Украине с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом, которые пройдут в Париже 17 апреля. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники.

«Министр иностранных дел отправится во французскую столицу для встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и государственным секретарем США Марко Рубио», — сказано в сообщении.

Отмечается, что встреча станет первой скоординированной попыткой взаимодействия «коалиции желающих» с новой администрацией президента США Дональда Трампа. При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер не будет принимать участия в переговорах в Париже.

14 марта Лэмми на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде заявил, что Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине «без каких-либо условий».