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11:38, 17 апреля 2025Мир

Глава МИД Великобритании обсудит Украину с Рубио и Уиткоффом

Telegraph: Лэмми присоединится к переговорам по Украине с Рубио и Уиткоффом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Дэвид Лэмми

Дэвид Лэмми. Фото: Isabel Infantes / Pool / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми присоединится к переговорам по Украине с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом, которые пройдут в Париже 17 апреля. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники.

«Министр иностранных дел отправится во французскую столицу для встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и государственным секретарем США Марко Рубио», — сказано в сообщении.

Отмечается, что встреча станет первой скоординированной попыткой взаимодействия «коалиции желающих» с новой администрацией президента США Дональда Трампа. При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер не будет принимать участия в переговорах в Париже.

14 марта Лэмми на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде заявил, что Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине «без каких-либо условий».

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