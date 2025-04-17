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12:29, 17 апреля 2025Путешествия

Кролик попал в двигатель самолета и вызвал пожар двигателя в небе

ABC News: Двигатель самолета United Airlines загорелся в небе из-за кролика
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Двигатель самолета United Airlines загорелся в небе после того, как в него попал кролик. Об этом сообщил портал ABC News.

Пожар двигателя Boeing 737-800 начался вскоре после взлета в Денвере, США. Лайнер, на борту которого было 153 пассажира и 6 членов экипажа, экстренно вернулся и сел в аэропорту вылета.

Уточняется, что попадание кролика в двигатель вызывало возгорание. В Федеральном агентстве гражданской авиации США уточнили, что это четвертый зафиксированный случай столкновения самолета с этим животным.

Ранее на видео попала паника в салоне этого самолета. На кадрах видно, как на глазах пассажиров из двигателя вырывались языки пламени.

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