Мужчина начал встречаться с девушкой-домоседкой и разочаровался из-за секса

Американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли посоветовала мужчине, который разочаровался в сексе с девушкой-домоседкой, обратить внимание на психологическое состояние избранницы. Неожиданный совет специалиста приводит The Guardian.

За советом к Коннолли обратился 30-летний мужчина. Он пожаловался на то, что секс с его девушкой всегда получается скучным и в нем нет страсти. По его словам, особенно тревожит то, что избранница не видит проблемы, называет его лучшим любовником и хвастает об этом подругам, но при этом отказывается от любых предложений поэкспериментировать.

Также молодой человек недоволен тем, что возлюбленная не любит ходить по ресторанам, в кино и на прогулки. «Когда я предлагаю идеи для свиданий или занятий, которыми мы могли бы поделать вместе, она говорит, что просто хочет "провести время со мной" то есть остаться дома перед телевизором», — рассказал автор письма. По его словам, такая ситуация настолько расстраивает его, что он думает расстаться с девушкой.

Коннолли в ответ на письмо указала, что некоторые люди по характеру домоседы, но отсутствие желания выходить из дома вполне может оказаться симптомом депрессии. По ее мнению, возможно, девушка испытывает стресс, сильно устала или имеет какую-нибудь другую проблему. «Учитывайте это, принимая решение о расставании», — дала совет эксперт.

Также психотерапевт отметила, что отсутствие авантюрности в спальни говорит о небольшом сексуальном опыте партнерши, а не о ее любви к скучному сексу. Коннолли посоветовала быть терпеливым и не давить на нее. «Разумно вводить изменения небольшими постепенными шагами, в моменты, когда она полностью возбудится и с учетом ее уровня комфорта», — посоветовала специалистка.

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