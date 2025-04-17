Названа цена самого дорогого дома в Сочи

Стоимость самого дорогого дома в Сочи оценили в 1,5 миллиарда рублей

Стоимость самого дорогого дома в Сочи, доступного для покупки на данный момент, составила 1,5 миллиарда рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости «Городской риелторский центр».

Речь идет о лоте, расположенном в Хостинском районе города на участке в 20 соток. Площадь особняка — 900 квадратных метров. Всего, по оценкам специалистов, в Сочи продается 462 дома, метраж которых более 500 квадратов, причем у 72 из них он составляет более тысячи квадратов.

Накануне выяснилось, что самая дешевая комната в Москве выставлена на продажу за 2,6 миллиона рублей. За указанную сумму удастся приобрести объект площадью 11,5 квадратного метра в Троицком административном округе столицы на первом этаже пятиэтажного дома. Ближайшая станция метро находится в 20 минутах езды.