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00:21, 17 апреля 2025Мир

Офис ООН в России пожаловался на работу «на надрыве возможностей» из-за нехватки денег

РБК: Офис ООН в РФ вынужден работать на надрыве из-за финансовых проблем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Офис ООН в России пожаловался на работу «на надрыве возможностей» из-за нехватки денег. Как рассказал директор Информационного центра международной организации Владимир Кузнецов в беседе с РБК, у структур ООН усугубились финансовые проблемы после того, как администрация президента США Дональда Трампа отозвала значительную часть финансирования.

Кузнецов отметил, что сложности начались еще до смены администрации Соединенных Штатов, поскольку возник разрыв между финансовыми обязательствами членов ООН и реальным поступлением средств. Денег перестало хватать на самые необходимые потребности, что привело к режиму жесткой экономии.

Директор Информцентра добавил, что нехватка финансов наиболее сильно ударила по гуманитарным программам, в том числе по оказанию продуктовой помощи. Россия не является проектной страной и реципиентом подобных программ, однако недофинансирование затронуло и находящиеся на ее территории представительства ООН.

Кузнецов подчеркнул, что организация не против эффективной работы и контроля расходов, однако важно полноценное выполнение возложенных на нее задач. «За это мы несем ответственность и будем стараться это делать, несмотря на нынешние трудности», — заключил он.

Ранее администрация Трампа предложила полностью прекратить финансирование международных миротворческих операций под эгидой ООН.

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