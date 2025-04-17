«Огромный опыт работы в стрессовых и тяжелых условиях». Бывшие вагнеровцы опубликовали шутку про Курскую область

Экс-бойцы «Вагнера» опубликовали шутку про стрессовые ситуации в Курской области

Экс-вагнеровцы из отряда «Камертон-Ахмат» опубликовали в Telegram шутку про Курскую область.

Авторы канала бывших бойцов частной военной компании (ЧВК), перешедших в спецназ «Ахмат», сделали репост записи военкора Александра Симонова, в которой иронично обыгрывалась ситуация воображаемого собеседования.

«В своем резюме вы написали, что имеете огромный опыт работы в стрессовых и тяжелых условиях, а также навыки выхода из критических ситуаций. В какой области вы работали?» — спрашивает якобы сотрудник компании. «В Курской», — пошутил кандидат на должность.

На фоне событий, происходящих в российском приграничном регионе, шутка вызвала бурную реакцию у пользователей. На момент публикации материала на новость отреагировали около 400 подписчиков канала.

В России объяснили, почему ВСУ не хотят оставлять Курскую область

Ситуация в Курской области остается напряженной. Утром 17 апреля стало известно о подрыве строений занятого Вооруженными силами Украины (ВСУ) Горнальского монастыря. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил мнение, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хотят сдаваться, потому что они приехали в российский регион, чтобы «охотиться на людей».

Комментируя ситуацию с подрывом, он отметил, что Армии России придется уничтожить террористов, которые находятся в окружении. «Жалко историческую, культурную ценность, но преступники должны быть уничтожены», — заявил он.

Российский военкор Александр Коц объяснил, какое значение для Киева имеет курское село. По его словам, ВСУ рассматривают Горналь как опорный пункт первой линии обороны, организуемой в Сумской области, поэтому они будут удерживать населенный пункт до последнего.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

ВСУ продолжают атаки на мирных жителей и объекты инфраструктуры

Кроме того, ВСУ продолжают атаки на мирных жителей Курской области. По данным СК РФ, в апреле было сброшено взрывное устройство с дрона на машину, за рулем которой находилась девушка. Она ранена, частично потеряла слух, автомобиль получил повреждения. По словам пострадавшей, удар пришелся еще на одну машину, в которой могли находиться люди. Следователи разыскивают пострадавших, возбуждено уголовное дело.

В ночь на четверг, 17 апреля, ВСУ выпустили по территории России 71 беспилотник. Как сообщило Минобороны России, больше всего летательных аппаратов — 49 — средства ПВО перехватили над Курской областью.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». В результате обрыва проводов произошло отключение высоковольтной линии Камыши — Мурыновка — Кировская. Атака была совершена несмотря на достигнутую в середине марта договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от атак на энергетическую инфраструктуру в течение 30 дней. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия в отличие от Украины продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам.