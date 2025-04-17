В результате атаки дрона ВСУ в российком регионе пострадал боец «Орлана»

Боец «Орлана» пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Российский военнослужащий подразделения «Орлан» пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, военный получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения конечностей. «В селе Борки Валуйского округа при выполнении боевых задач ранен боец подразделения "Орлан"», — уточнил глава региона.

Он добавил, что военного доставили в больницу.

Ранее дроны ВСУ атаковали Белгород, начался пожар рядом с торговым центром.