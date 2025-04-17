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14:10, 17 апреля 2025Экономика

Россиян предупредили о подорожании одного вида мяса

Союз свиноводов: В 2025 году цены на свинину будут расти медленнее инфляции
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В ближайшие дни в России вырастут цены на мясо. Об этом предупредил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Его процитировало URA.

По его словам, это случится из-за завершения Великого поста и начала сезона пикников. Цена мяса возвратится к среднегодовым показателям, так как с начала года и до первого месяца весны она снижалась на пять процентов из-за слабого спроса. Ковалев подчеркнул, что пики взрывного спроса и рост потребительских цен на мясо обычно фиксируют в новогодние каникулы и майские праздники.

Что касается свинины, то, как подчеркнул Ковалев, в 2025 году ее стоимость будет расти медленнее инфляции, которая, как предполагается, составит семь процентов. В прошлом году свиное мясо на кости официально подорожало на четыре процента, а бескостная мякоть — на шесть процентов.

С 24 по 30 марта средняя оптовая стоимость свиной полутуши упала на три процента, до 195 рублей за килограмм. На три процента, до 265 рублей за килограмм, также снизилась цена грудинки на кости. Директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев объяснил ситуацию тем, что этого вида мяса на российском рынке становится все больше. В Национальной мясной ассоциации причину снижения цен видят в сокращении спроса.

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