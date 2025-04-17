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09:22, 17 апреля 2025Путешествия

Россиянку пришлось экстренно оперировать после нападения акулы на курорте богачей

Shot: Акула напала на россиянку на Мальдивах и укусила ее за кисть
Мария Борисова
Мария Борисова

Российскую туристку пришлось экстренно оперировать после нападения акулы во время экскурсии на Мальдивах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, Екатерина приехала на курорт богачей из Москвы. Во время отдыха она поехала на популярную экскурсию — плавание с акулами-няньками. Россиянка спокойно любовалась красотами подводного мира на глубине двух-трех метров, соблюдая все правила безопасности.

Внезапно акула напала на женщину и укусила ее за кисть. Туристку быстро вытащили из воды и стали оказывать первую помощь, а затем экстренно госпитализировали.

По словам Екатерины, врачи плохо обезболили место укуса, поэтому она чувствовала сильную боль, пока рану зашивали. Более того, страховая компания отказалась покрыть расходы на медицинскую помощь.

Россиянка также рассказала, что во время плавания видела несколько скатов. Ее встревожило, что никого из участников экскурсии не стали поднимать на лодку. Позже Екатерина узнала, что только в марте трое человек не выжили после встречи со скатами в море.

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