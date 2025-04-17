Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:02, 17 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска разбили элитный отряд ВСУ в ДНР

Элитный отряд ВСУ трижды штурмовал Воздвиженку в ДНР, но был разбит
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Соединения 425-го штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» трижды штурмовали Воздвиженку в Донецкой народной республике (ДНР), но понесли существенные потери и были вынуждены отступить. Об этом рассказал командир штурмового российского взвода с позывным Саб, передает РИА Новости.

По его словам, украинские военные заезжали на бронемашине «Брэдли» и начинали зачищать российские позиции. Он добавил, что в последний раз ВСУ ездили в Воздвиженку, попытались закрепиться, но у них ничего не получилось. Они заезжали, но их выбили силами личного состава российских войск и дронами, рассказал военный.

Он заключил, что ВСУ при этом понесли существенные потери, после чего отступили.

Ранее российский дрон уговорил солдат ВСУ сдаться в плен в ДНР. Вооруженные силы России отработали артиллерией и дронами по позиции украинских солдат, после этого при помощи беспилотника было организовано звуковещание, по которому украинских военных призвали сложить оружие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России объяснил рейд в бане для мигрантов в Москве. В Киргизии ранее заявили, что довольны скандалом

    Россиянам раскрыли способы сэкономить на обмене валюты в отпуске

    В Польше рассказали о поражении Трампа перед Путиным

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников

    Глава ЦИК Украины сделал заявление о подготовке к президентским выборам

    Найдены признаки жизни за пределами Солнечной системы

    Российскую старшеклассницу с переломанными ребрами нашли под окнами девятиэтажки

    Европа не смогла испугать Додика санкциями

    Рубио и глава офиса Зеленского оказались в одном месте

    Возвращение Козловского на Первый канал в канун Пасхи возмутило общественников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости