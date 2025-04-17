Семилетняя девочка с большим ножом в руках пообещала порезать сверстников

Daily Mail: В Великобритании задержали семилетнюю школьницу с большим ножом

В Великобритании на улице Саутгемптона задержали девочку с большим кухонным ножом в руках. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в понедельник, 14 апреля. В полицию поступил вызов по поводу вооруженного ребенка. Выяснилось, что на улице видели семилетнюю девочку, которая ходила по району с большим кухонным ножом и угрожала порезать других детей.

При этом, как рассказали некоторые свидетели, девочка подвергалась издевательствам со стороны сверстников. Соседи школьницы заявили, что она часто остается на улице до позднего вечера, а родители не уделяют ей достаточного внимания.

В итоге сотрудники полиции доставили девочку домой. В официальном заявлении сказано, что «дальнейшая работа будет вестись с ее родителями». В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница США обменяла приемную дочь на экзотическое животное. Американка передала девочку своей знакомой в штате Техас, получив взамен обезьяну.