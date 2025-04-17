Шансы США изолировать Китай оценили

Беленькая: США могут вынудить Мексику и Канаду помочь задушить экономику Китая

США могут вынудить зависимые от них государства помочь им задушить экономику Китая. Шансы экономически изолировать КНР оценили опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Белый дом намерен предложить ряду стран ограничить экономическое сотрудничество с Китаем для снижения в их отношении зеркальных пошлин. В числе требований, которые Вашингтон может им предъявить в обмен на смягчение тарифов — запрет КНР поставлять через эти рынки в США товары, не разрешать базироваться у себя китайским фирмам и не «поглощать дешевые промышленные товары из КНР».

По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, эти меры — попытка задушить экономику азиатской страны.

«США тем самым заставляют другие страны делать выбор, с кем они хотят строить экономические отношения — с Америкой или Китаем. Для стран, которые пойдут в этом вопросе на уступки США, выгода будет лишь в снижении американских пошлин. И некоторые страны, максимально зависимые от американского рынка (например, Канада и Мексика), могут быть вынуждены на это согласиться. Но не всех это может устроить», — пояснила она.

Эффективность противостояние Китая и США в сфере торговли вызывает серьезные сомнения в связи с масштабом китайской экономики и выраженной усталости стран Глобального Юга от блоковой политики и геоэкономического принуждения, отметила младший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александра Янькова. По ее словам, давление США на союзников вместо полной изоляции КНР приведет к дополнительной поляризации и мотивирует нейтральные государства не сотрудничать с Вашингтоном. Попытки США склонить третьи страны к изоляции КНР скорее усугубляют ситуацию, а не приближают Пекин к столу переговоров, добавила она.

Ранее Белый дом пригрозил Пекину, что реакция Китая на начало США торговой войны против него может привести к новой эскалации, а конкретно — к росту ставки импортных пошлин с нынешних 145 процентов до 245 процентов. В прошлые три раза Вашингтон увеличивал пошлины на 34 процента, 50 процентов и 41 процент соответственно, теперь же речь идет о 100 процентах.