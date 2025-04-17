Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:35, 17 апреля 2025Экономика

Шансы США изолировать Китай оценили

Беленькая: США могут вынудить Мексику и Канаду помочь задушить экономику Китая
Вячеслав Агапов

Фото: Pixabay

США могут вынудить зависимые от них государства помочь им задушить экономику Китая. Шансы экономически изолировать КНР оценили опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Белый дом намерен предложить ряду стран ограничить экономическое сотрудничество с Китаем для снижения в их отношении зеркальных пошлин. В числе требований, которые Вашингтон может им предъявить в обмен на смягчение тарифов — запрет КНР поставлять через эти рынки в США товары, не разрешать базироваться у себя китайским фирмам и не «поглощать дешевые промышленные товары из КНР».

По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, эти меры — попытка задушить экономику азиатской страны.

«США тем самым заставляют другие страны делать выбор, с кем они хотят строить экономические отношения — с Америкой или Китаем. Для стран, которые пойдут в этом вопросе на уступки США, выгода будет лишь в снижении американских пошлин. И некоторые страны, максимально зависимые от американского рынка (например, Канада и Мексика), могут быть вынуждены на это согласиться. Но не всех это может устроить», — пояснила она.

Материалы по теме:
Экономика Китая стремительно растет. Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
Экономика Китая стремительно растет.Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
22 марта 2024
США хотят задушить экономику Китая. Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
США хотят задушить экономику Китая.Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
13 января 2025

Эффективность противостояние Китая и США в сфере торговли вызывает серьезные сомнения в связи с масштабом китайской экономики и выраженной усталости стран Глобального Юга от блоковой политики и геоэкономического принуждения, отметила младший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александра Янькова. По ее словам, давление США на союзников вместо полной изоляции КНР приведет к дополнительной поляризации и мотивирует нейтральные государства не сотрудничать с Вашингтоном. Попытки США склонить третьи страны к изоляции КНР скорее усугубляют ситуацию, а не приближают Пекин к столу переговоров, добавила она.

Ранее Белый дом пригрозил Пекину, что реакция Китая на начало США торговой войны против него может привести к новой эскалации, а конкретно — к росту ставки импортных пошлин с нынешних 145 процентов до 245 процентов. В прошлые три раза Вашингтон увеличивал пошлины на 34 процента, 50 процентов и 41 процент соответственно, теперь же речь идет о 100 процентах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия должна сделать то же самое». Президент Финляндии поговорил с Зеленским и обратился с призывом к Москве

    Эмир Катара Аль Тани отправился в Москву для встречи с Путиным

    Российский военный решил уклониться от службы и отказался в колонии особого режима

    Врач назвал два опасных для сердца вида кофе

    Европа захотела связаться с Трампом напрямую

    Стало известно о подрыве строений занятого ВСУ Горнальского монастыря под Курском

    Под Москвой мать давала детям таблетки от шизофрении для спокойного сна

    ВСУ перешли в оборону у Макеевки

    МИД России прокомментировал задержание граждан Киргизии в московской бане

    Трамп отменил удар Израиля по иранским ядерным объектам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости