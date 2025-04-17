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22:20, 17 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ ударили по Энергодару

ВСУ атаковали Энергодар дронами-камикадзе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Энергодар в Запорожской области с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщает администрация города в Telegram.

Отмечается, что удар был нанесен тремя беспилотниками вертолетного типа. Один из них был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он сдетонировал при падении на пустыре за пределами электроподстанции «Луч». Второй дрон сбили сотрудники военной полиции, а третий сдетонировал в кронах деревьев.

«В результате пострадало транспортное средство. Пострадавших и возгорания нет», — уточнили в администрации.

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