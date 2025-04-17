ВСУ ударили по Энергодару

ВСУ атаковали Энергодар дронами-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Энергодар в Запорожской области с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщает администрация города в Telegram.

Отмечается, что удар был нанесен тремя беспилотниками вертолетного типа. Один из них был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он сдетонировал при падении на пустыре за пределами электроподстанции «Луч». Второй дрон сбили сотрудники военной полиции, а третий сдетонировал в кронах деревьев.

«В результате пострадало транспортное средство. Пострадавших и возгорания нет», — уточнили в администрации.