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09:04, 18 апреля 2025Россия

17-летний московский школьник попал в больницу после репетиции последнего звонка

Shot: В Москве девятиклассник попал в больницу после репетиции последнего звонка
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве 17-летний школьник попал в больницу после репетиции последнего звонка. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, ученик девятого класса школы 2115 на улице Цюрупы накануне вечером вместе с одноклассниками пришел на репетицию праздника. Учителя обратили внимание на то, что юноша странно себя ведет. По этой причине они решили отвести подростка в кабинет директора.

Там школьник неожиданно потерял сознание. Его экстренно отвезли в Филатовскую больницу, где установили, что учащийся выпил алкоголь перед началом репетиции — у него диагностировали отравление этанолом.

В самой школе организовали проверку, пострадавший остается под наблюдением медиков.

До этого стало известно, что в подмосковном Красноармейске следователи возбудили уголовное дело по факту отравления школьников снеками из Китайской Ннародной Республики (КНР).

ЖЗЛ
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