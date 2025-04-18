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19:25, 18 апреля 2025Ценности

44-летний Александр Рогов показал архивное фото с химической завивкой

Стилист Рогов показал архивное фото с темными волосами и химической завивкой
Екатерина Ештокина

Фото: Telegram-канал Александра Рогова

Стилист Александр Рогов показал архивное фото с химической завивкой. Соответствующий снимок появился в его Telegram-канале, на который подписаны 163 тысячи человек.

44-летний эксперт разместил кадр, на котором он позировал со своей матерью. Так, Рогов был одет в джинсы и черную спортивную кофту. При этом он продемонстрировал завитые в кудри темные волосы средней длины. В свою очередь его родственница позировала в черном блестящем наряде и с бокалом в руках.

В феврале стилист Рогов призвал россиянок носить одежду с оленьим окрасом. При этом специалист проиллюстрировал пост снимками, на которых девушки позируют в соответствующих коричневых куртках, шубах и пальто с белыми пятнами.

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