Богатые американцы стали выводить деньги в другую страну

CNBC: Богачи из США стали все чаще открывать счета в банках Швейцарии

Состоятельные жители США стали проявлять все больше интереса к швейцарским банкам. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на эти кредитные организации.

Оказалось, что за последние месяцы все больше богатых американцев открывают в банках этой европейской страны инвестиционные счета. Их привлекает нейтральная политика Швейцарии, ее стабильная экономика, сильная валюта и надежная правовая система.

Телеканал обратил внимание, что несколько десятилетий назад открытие счета в швейцарском банке могло быть расценено как уклонение от уплаты налогов. Но в настоящее время это строго регламентировано и более распространено.

В сентябре прошлого года швейцарские банки назвали международные санкции, введенные против других стран, главной опасностью, из-за которой может пострадать их работа. В такой ситуации банкиры задумались о том, как сохранить за Швейцарией статус безопасной гавани для денег. Иными словами, речь шла о том, что эта страна не должна пассивно исполнять меры, которые могут оказаться проблематичными и противоречивыми.