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07:12, 18 апреля 2025Россия

Группа бойцов ВСУ сдалась в плен в Курской области

Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Группа украинских бойцов сдалась в плен в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Военные гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в окружение, неся значительные потери в живой силе и вооружении, продолжают сдаваться в плен российским подразделениям, указали в оборонном ведомстве. «В российский плен сдаются все участники курской авантюры, от кадровых офицеров до рядовых солдат», — отметили в МО РФ.

Бойцы группировки войск «Север» гарантируют сдавшимся в плен украинским солдатам жизнь и достойное обращение согласно законам РФ и нормам международного права, подчеркивает Минобороны.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что командование ВСУ угрожает репрессиями родственникам военнослужащих, сдавшихся в плен в Курской области. Собеседник агентства сообщил, что об этом рассказывают сами родные украинских солдат.

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