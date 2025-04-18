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14:55, 18 апреля 2025Интернет и СМИ

Информация о возвращении чиновника спустя месяц службы на СВО оказалась недостоверной

Сообщение о возвращении чиновника спустя месяц службы на СВО оказалось фейком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В проукраинских телеграм-каналах распространилась информация о том, что глава Красненского района Белгородской области Александр Полторабатько, который якобы ушел на СВО, вернулся уже через месяц службы. Это не соответствует действительности.

Александр Полторабатько 14 марта объявил о решении вступить в добровольческий отряд «БАРС-Белгород». Однако это не долгосрочная служба, а специальная подготовка, которую также прошли и проходят другие главы приграничных территорий. Цель такой службы — приобретение навыков, которые необходимы в условиях приграничья. При этом полномочия чиновников приостанавливаются на месяц, но не прекращаются. Так, например, в отряде также прошли подготовку глава Корочанского района Николай Нестеров, руководитель Новооскольского округа Андрей Гриднев, замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин, глава Губкинского горокруга Михаил Лобзанов и другие.

Сам Александр Полторабатько отметил, что месяц службы в отряде стал для него важным опытом. «С удовольствием вспомнил навыки военной подготовки, полученные еще во время службы в армии. Это, безусловно, поможет мне в дальнейшей работе, позволяя более эффективно решать возникающие задачи и оперативно реагировать на вызовы времени», — заключил чиновник.

Губернатор Белгородской области Гладков, комментируя решение глав регионов пройти подготовку в добровольческом отряде, отметил, что навык военной службы, который будет получен чиновниками в короткий срок, поможет им более качественно выполнять гражданские задачи.

При этом чиновники, прошедшие спецподготовку, перечисляют в ходе нее заработанные средства в фонд помощи больным детям. Гладков, комментируя возвращение глав Губкинского округа и Красногвардейского района Михаила Лобазнова и Галины Руденко на гражданские посты со службы в батальоне, заявил, что заработанные за время службы деньги чиновники перечислят в фонд по борьбе с детским раком.

Информация о том, что глава Красненского района Белгородской области Александр Полторабатько вернулся с СВО спустя месяц службы, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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