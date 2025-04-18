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22:41, 18 апреля 2025Экономика

Доля рыночных ипотечных кредитов в России обновила исторический минимум

Доля рыночных ипотечных кредитов в России опустилась до минимальных 13 %
Виктория Клабукова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Доля рыночных ипотечных кредитов в России обновила исторический минимум. Такие данные приводятся в новом обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования на сайте Банка России.

По статистике Центробанка, доля жилищных кредитов, выдаваемых вне программ господдержки, по итогам марта составила 13 процентов. В феврале показатель равнялся 14 процентам и был признан минимальным за всю историю наблюдения. Общий объем выдач в марте составил 257 миллиардов рублей, из которых 224 миллиарда пришлись на льготные кредиты, прежде всего семейную ипотеку (197 миллиардов).

Объем выдач ипотечных кредитов ЦБ оценивает как низкий — за прошедший месяц он достиг 33 миллиардов рублей. Такую динамику аналитики объясняют высокими ставками. Как констатируют в регуляторе, снижение ставок на один процентный пункт не побудило заемщиков брать ипотеку под 28,5 процента.

Ранее сообщалось о рекордном сроке ипотеки в России. Средний показатель к середине апреля приблизился к 26 годам. Таким образом, за февраль срок выплат вырос на 5 месяцев.

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