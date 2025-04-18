Иранские военные показали на параде российские комплексы С-300

Иранские военные показали комплексы С-300 на параде по случаю Дня армии

Вооруженные силы (ВС) Ирана в ходе парада показали стоящие на их вооружении российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300. Об этом сообщает иранское агентство SNN.

«Ежегодный армейский парад — это возможность продемонстрировать новейшую технику, оружие и технологии ВС Ирана. Помимо повышения морального духа военнослужащих, [парад] демонстрирует уровень готовности армии противостоять внешним угрозам», — говорится в сообщении.

Среди прочего, в ходе парада, приуроченного ко дню армии республики, были продемонстрированы российские ЗРК С-300, выполненные в иранском темно-зеленом камуфляже.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану масштабными бомбардировками в том случае, если Тегеран и Вашингтон не найдут компромисса по вопросу ядерного оружия. Издание Daily Mail, ссылаясь на источник администрации Трампа, также сообщало об угрозах США уничтожить Иран к сентябрю этого года.