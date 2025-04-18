Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:22, 18 апреля 2025Мир

Иранские военные показали на параде российские комплексы С-300

Иранские военные показали комплексы С-300 на параде по случаю Дня армии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Ирана в ходе парада показали стоящие на их вооружении российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300. Об этом сообщает иранское агентство SNN.

«Ежегодный армейский парад — это возможность продемонстрировать новейшую технику, оружие и технологии ВС Ирана. Помимо повышения морального духа военнослужащих, [парад] демонстрирует уровень готовности армии противостоять внешним угрозам», — говорится в сообщении.

Среди прочего, в ходе парада, приуроченного ко дню армии республики, были продемонстрированы российские ЗРК С-300, выполненные в иранском темно-зеленом камуфляже.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану масштабными бомбардировками в том случае, если Тегеран и Вашингтон не найдут компромисса по вопросу ядерного оружия. Издание Daily Mail, ссылаясь на источник администрации Трампа, также сообщало об угрозах США уничтожить Иран к сентябрю этого года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас есть другие приоритеты». Почему США меняют позицию по прекращению конфликта на Украине и к чему это приведет?

    В сети восхитились образом Кейт Миддлтон в кепке «деда»

    Рыболов поймал тунца рекордных размеров

    ЦБ резко понизил курс доллара

    В Раде раскритиковали проведение ЛГБТ-фестиваля в Киеве в Страстную пятницу

    Кадыров рассказал о целовавшем Коран Путине

    Всемирно известная минералка оказалась заражена патогенами

    Кадыров назвал беспределом письмо российских чиновников о намазе

    НАСА заявило о «глубокой обеспокоенности» безопасностью МКС

    Стюардесса отчитала пассажирку из-за одного предмета в ручной клади и вызвала споры в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости