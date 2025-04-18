Лавров рассказал о впечатлениях Путина от переговоров с Ираном

Лавров: Путин остался очень доволен переговорами с Ираном

Президент России Владимир Путин остался очень доволен переговорами с Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров с иранским главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Вчера состоялась продолжительная и насыщенная беседа у президента России Владимира Путина, он остался очень доволен этим разговором. (...) [Встреча] подчеркнула беспрецедентную динамику [российско-иранского] диалога», — сказал он.

Министр также отметил, что ратифицированный три дня назад Договор о стратегическом партнерстве с Ираном наращивает прочный фундамент для взаимодействия между Москвой и Тегераном.

17 апреля Путин принял в Кремле министра иностранных дел Ирана Арагчи. Политики обсудили ход переговоров Ирана и США по вопросу иранской ядерной программы, а также вопросы продвижения двусторонних отношений и регионального сотрудничества.