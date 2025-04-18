Названо число осужденных в России за распространение фейков об армии

Суды оштрафовали виновных за распространение фейков о ВС РФ на 7,75 млн рублей

Российский суды вынесли 82 приговора за распространение фейков про армию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику судебного департамента при Верховном суде России по итогам 2024 года.

По статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ были осуждены 62 человека, они получили реальное лишение свободы. Чаще всего виновным назначали сроки от 5 до 8 лет.

Двое из осужденных отделались условными сроками. Также суды применяли штраф как основное наказание. Их общая сумма составила 7,75 миллиона рублей.

В 2024 году российские суды приговорили 870 человек по террористическим статьям, в том числе 48 подростков.