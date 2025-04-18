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17:26, 18 апреля 2025Забота о себе

Названы самые безопасные красители для пасхальных яиц

Диетолог Лушникова: Натуральные красители для яиц подходят аллергикам и детям
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Самым безопасным вариантом покраски яиц является использование натуральных красителей, считает диетолог-терапевт Ольга Лушникова. Какие продукты лучше всего подходят для пасхального декора, она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

Лушникова отметила, что поскольку пасхальные яйца употребляются в пищу, то к их покраске нужно подходить внимательно, особенно если в семье есть дети, аллергики и люди с чувствительным пищеварением. «Наиболее безопасный выбор — натуральные красители. Их преимущество в том, что они не содержат искусственных добавок, не вызывают раздражения слизистой желудка и кишечника и минимизируют риск аллергии», — отметила она.

Самым доступным и универсальным натуральным красителем врач назвала луковую шелуху. Цвет яиц, окрашенных таким способом, варьируется от золотисто янтарного до темно-красного, в зависимости от количества шелухи. Лушникова подсказала, что для получения насыщенного цвета яйца нужно подержать в настое или поварить в нем.

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Терапевт также рассказала, что с помощью свеклы можно добиться розового или бордового цвета. По ее словам, для этого нужно в свежевыжатый свекольный сок добавить уксус, а затем опустить в раствор яйца. «Если хотите получить фиолетовые и голубые оттенки, то поможет краснокочанная капуста. Если изменить кислотность раствора, например добавить уксус, цвет может измениться до синего», — дала совет врач.

Также хорошими продуктами для покраски яиц врач назвала куркуму, которая даят ярко-желтый цвет, а также чай и кофе.

Чтобы краска ложилась ровно, Лушникова посоветовала вымыть яйца с содой перед покраской.

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