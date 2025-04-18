Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:12, 18 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Обучение российских бойцов на западной технике объяснили

Военный эксперт Дандыкин: Захваченная техника может принести ВС РФ пользу
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Чингис Кондаров / РИА Новости

В классе боевых машин пехоты американская Bradley занимает лидирующие места, поэтому обучение на ней российских солдат оправдано, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что находящихся в Курской и Белгородской областях бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота начали обучать на захваченной на сумском направлении технике. Сейчас на полигоне с ее помощью отрабатывают различные боевые задачи.

Военный эксперт отметил, что Bradley — это хорошая тяжелая машина с крепкой броней. По его словам, она может принести пользу, особенно если досталась российским бойцам в хорошем состоянии. Дандыкин указал, что такие трофеи после вторжения противника в Курскую область есть, поэтому их можно и нужно использовать.

По его словам, случаи применения в бою западной техники происходили и в годы Великой Отечественной войны, тогда на их основе были сформированы целые подразделения. Сейчас ВСУ также бросают после себя боеприпасы, стрелковое оружие, средства передвижения и бронированные машины.

«Наши умельцы все посмотрели, сделали и пошли в бой. В обратную сторону бить врага», — заключил Дандыкин.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев нашел применение брошенной в Курской области технике ВСУ. По его оценке, военная техника по большей части находится в хорошем состоянии и в дальнейшем может использоваться Российской армией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хороший урок мира». Во Франции заявили, что представители США унизили Макрона на переговорах

    В российском городе задержали вымогавшую под угрозой расправы деньги у майнера банду

    Иран выразил надежду на участие России в любом соглашении по ядерной программе

    Пассажир Changan не выжил в ДТП

    В российском городе решили открыть курсы вождения для потерявших ноги участников СВО

    На Украине заявили о возвращении более 900 тел бойцов ВСУ

    Стало известно о планах доверить SpaceX создание «Золотого купола» для США

    В России заявили о выведенном из себя Трампе

    Обучение российских бойцов на западной технике объяснили

    В России высказались о безвизовых поездках с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости